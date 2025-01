Documentaire

On dénombre à Marseille entre 800 et 1000 roms. Une communauté issue de Roumanie qui vit repliée et oubliée dans des squats et des bidonvilles au nord de la ville. Les roms vivent au gré des expulsions ou des incendies qui ravagent leurs habitats et aggravent leur précarité. Les associations tirent la sonnette d’alarme face à l’impuissance et à l’indifférence des pouvoirs publics. L’une d’entre elles, « L’école au présent », a même décidé de prendre en charge la scolarisation des enfants roms condamnés à l’errance. Reportage aux côtés de ces bénévoles qui luttent à leur façon contre une situation d’urgence humanitaire. Un documentaire de Jean-Manuel Bertrand – Pauline Guigou – Pascal Arnold – Sébastien Micaelli.