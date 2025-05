Documentaire

Ils ont perdu toute confiance en eux ou en l’amour au point de refuser toute relation durable. Aurélie ne peut plus regarder son reflet dans le miroir. A 25 ans, suite au décès de son père, elle a pris du poids et ne s’aime plus, alors comment envisager d’aimer quelqu’un d’autre ? A 40 ans, Bruno ne se remet pas du départ de sa femme et de ses 3 enfants. Il en veut à toutes les femmes et n’envisage plus de se poser avec quiconque. Cyril a 20 ans, c’est un fêtard et surtout un tombeur. Avec son « menu spécial », il propose une nuit de sexe, mais surtout pas de sentiments. Enfin, Stéphanie, 29 ans, préfère élever seule sa fille plutôt que de refaire confiance à un homme. Trompée, déçue, elle joue de ses charmes pour se faire… de nouveaux amis