Documentaire

En apparence, Samantha, 20 ans et Sheila, 53 ans n’ont pas grand chose en commun. Pourtant leur vie sentimentale les distingue de la plupart des femmes. Et pour cause ! Elles vivent en couple avec des hommes qui aiment se travestir. Mais tandis que Samantha et Chris n’hésitent pas à s’afficher publiquement, les choses n’ont pas toujours été aussi simples pour Sheila et Denis.

Documentaire : Une vie presque ordinaire – Nos maris s’habillent en femme

Émission proposé par : Manuel Catteau & Olivier Roussin

Montage : Rodolphe Rinnert

