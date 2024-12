Documentaire

Loin de se cantonner à changer les couches, les « nouveaux pères » entendent bien s’investir dans leur rôle au même titre que les mères. Encouragés par le féminisme, les papas influenceurs essaiment sur les réseaux sociaux. Les artistes eux-mêmes se penchent sur la question : comment être père aujourd’hui ?

Ils changent les couches, donnent le biberon et déposent les enfants à la crèche : de plus en plus nombreux, les « nouveaux pères » se mettent en scène dans des situations toujours instagrammables – et en sont récompensés par des pluies de likes. En jouant les influenceurs, certains ont ainsi amené leurs semblables à se pencher sur une question trop longtemps laissée en suspens : comment être papa aujourd’hui ?

Sur Instagram, les pères sont de plus en plus représentés – et de plus en plus suivis. Journaliste et podcasteur, Sebastian Tigges fait partie des papas influenceurs les plus célèbres. Dans sa série Walking Dad, il réfléchit aux joies et aux frustrations propres à la paternité. En France, un roman graphique très documenté, L’arnaque des nouveaux pères, vient tout juste de paraître.

Les journalistes Stéphane Jourdain et Guillaume Daudin ainsi que l’illustrateur Antoine Grimée, tous trois pères, s’entretiennent avec des spécialistes. Adeptes du fact checking, ils s’interrogent sur les progrès véritablement réalisés en faveur d’une parentalité équilibrée. En effet, si les mères peuvent applaudir la fin du patriarcat, les pères ont également de quoi s’en réjouir. Comment s’affranchir des rôles traditionnellement assignés aux hommes ? Photographe et artiste bulgare, Valery Poshtarov a réalisé une série de portraits récompensée par de nombreux prix et qui donne à voir des pères et leur fils se tenant par la main. Fascinantes, ces images évoquent une proximité souvent taboue – et révèlent un désir de s’investir à nouveau dans la paternité.

Ancienne icône du punk, Frank Turner s’illustre aujourd’hui dans le rock alternatif et truste allègrement les charts. Actuellement en tournée internationale avec son groupe, le musicien britannique a trouvé, plus jeune, un véritable refuge dans le punk hardcore face à un père exigeant et peu présent. Il y a quelques années, ce dernier a fait son coming out en tant que femme transgenre. Frank découvre depuis une nouvelle personne, Miranda, qu’il appelle encore volontiers « Papa ». Une relation particulière qui imprègne aujourd’hui sa musique.

