« Tomber amoureux se fait tout seul, le rester est un choix conscient, un magnifique chemin à deux »
Thérapeute de couple, Florentine s’attache à nourrir, développer et recréer une vie de couple connectée à ce qui est vivant, fluide et merveilleux en chaque partenaire. Elle nous dévoile comment se (re)découvrir grâce à l’autre. « Tomber amoureux se fait tout seul, le rester est un choix conscient, un magnifique chemin à deux » Thérapeute de couple, Florentine s’attache à nourrir, développer et recréer une vie de couple connectée à ce qui est vivant, fluide et merveilleux en chaque partenaire. Elle nous dévoile comment se (re)découvrir grâce à l’autre.