Quand on parle de voyance amour, on imagine souvent des prédictions spectaculaires : « Il ou elle va revenir », « Vous allez...
On refuse à cette mère SDF et à ses enfants un logement pourtant vacant Réalisateur : Corinne Langlois, Vincent...
Pour tenter de mettre fin à son célibat, Laurent, un agent immobilier montpelliérain de 37 ans, a décidé d’avoir...
Être parent est l’une des expériences les plus enrichissantes et les plus exigeantes de la vie. Chaque jour, les...
Une vie sans amitié est-elle possible ? Comment on explique qu’on a envie d’être ami·e avec quelqu’un·e ? C’est...
Enquête sur l’Aide sociale à l’Enfance, où l’opacité et la loi du silence sont des règles absolues. Un constat...
Autorisée exceptionnellement à filmer des procès pour violences intrafamiliales, la réalisatrice Karine Dusfour dévoile les mécanismes du contrôle coercitif, stratégie...
A neuf ans, Idriss n’est pas tout à fait un enfant comme les autres. Il y a quelques mois,...
Johanie et Jérémy, tout deux passionnés du Moyen-âge vont organiser leur mariage aux couleurs médiévales. Un pari qui peut...
Après sa séparation, Thierry contacte Marjorie, son premier amour d’il y a 23 ans. Bien qu’elle soit en couple,...
Une proportion significative d’enfants vit une violence, parfois grave, qui peut nuire à leur développement et accroître leur vulnérabilité...
En 1847, le navire Carricks fait naufrage au large de la péninsule gaspésienne, avec à son bord 187 passagers...
Les mécaniciens en tenue bleue et rouge s’affairent autour de véhicules. Rugissement d’un moteur qu’on teste, fracas des vibrations...
Une ville sous une dalle de béton. Le centre commercial de la Défense voit passer chaque jour deux cents...
En Suisse, toutes les deux semaines, une femme meurt sous les coups de son partenaire. Reste que la violence...
Pendant deux mois d’été, des hommes et des femmes ont accepté d’être suivis dans leurs aventures sentimentales. Estelle, mère...
En 2016, Flavie Flament raconte dans un livre l’agression sexuelle dont elle a été victime à l’âge de 13...
Mardi prochain, Zoé et ses trois frères vont faire leur rentrée scolaire. Nouveaux cahiers, nouveaux cartables… Pour leurs parents,...
Aujourd’hui en France, environ 600 enfants naissent chaque année sous X. Il n’y a qu’en France et au Luxembourg...
L’adolescence, l’âge des expériences et des conduites à risques. A la recherche de sensations fortes, l’ado teste ses limites,...
