Documentaire

Vie chère, puissance des « Békés » chômage, poids des importations, sentiment d’abandon. Début 2009, les départements d’Outre-mer ont fait grève contre ces fléaux et paralyser l’économie des DOM. Ces « îlots de la République » ont mis le feu aux poudres. Quelques semaines plus tard, une mission sénatoriale s’est rendue sur place pour analyser la situation et proposer des solutions. Public Sénat les a suivis pendant 3 semaines de la Réunion à la Guyane en passant par la Guadeloupe et la Martinique.