On refuse à cette mère SDF et à ses enfants un logement pourtant vacant
Réalisateur : Corinne Langlois, Vincent Daudey
Pour tenter de mettre fin à son célibat, Laurent, un agent immobilier montpelliérain de 37 ans, a décidé d’avoir...
Être parent est l’une des expériences les plus enrichissantes et les plus exigeantes de la vie. Chaque jour, les...
Une vie sans amitié est-elle possible ? Comment on explique qu’on a envie d’être ami·e avec quelqu’un·e ? C’est...
Enquête sur l’Aide sociale à l’Enfance, où l’opacité et la loi du silence sont des règles absolues. Un constat...
Autorisée exceptionnellement à filmer des procès pour violences intrafamiliales, la réalisatrice Karine Dusfour dévoile les mécanismes du contrôle coercitif, stratégie...
A neuf ans, Idriss n’est pas tout à fait un enfant comme les autres. Il y a quelques mois,...
Anne Ghesquière reçoit Nicole Prieur, philosophe et thérapeute familiale, experte des relations et des dynamiques intrafamiliales. Quelle place occupons-nous...
Sept enfants dans une maison, c’est beaucoup de bruit et de travail. Pour gérer toute cette tribu, Clothilde, 30...
Un jour ou l’autre, nous hériterons d’un proche. Qu’il s’agisse d’une succession classique ou d’un contrat d’assurance vie. Car...
Ces derniers mois, un remarquable vent de contestation s’est levé contre la loi travail. Face à lui, le gouvernement,...
C’est une colonie de vacances pas comme les autres. Grâce à une association, des enfants malades relèvent le défi...
Quand on est parents de petits enfants et qu’on doive se rendre à son travail, il est important de...
Comment vivent les familles nombreuses aujourd’hui ? Comment gère-t-on un budget quand on a sept, huit ou neuf enfants...
Face à la multitude d’options éducatives disponibles, choisir une école de qualité pour son enfant peut s’avérer un vrai...
D’après les statistiques officielles, 250 enfants victimes de maltraitances ou de négligences meurent chaque année en France et en...
« Naître – Le combat des sages-femmes en Afrique » est le premier film documentaire de l’AMREF, tourné au Sénégal en...
L’arrivée d’un enfant est une petite révolution : elle bouleverse la vie d’un foyer. C’est ce que Valérie, Thierry,...
Difficile de garder son calme face à la colère de nos chers enfants
Ce reportage suit des familles engagées dans des projets de construction ambitieux, jonglant entre travaux, imprévus financiers et vie...
Ce film a été réalisé durant l’été 2013 dans différents cafés PMU de la région Nord-Pas-de-Calais sélectionnés aux hasards...
