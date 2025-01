Documentaire

Vanessa et Frédéric : au chômage depuis deux ans, Vanessa et Frédéric souhaitent ouvrir une épicerie dans leur village. Alors que la mairie soutient leur projet, les banques refusent de le financer. Bernard : pour retrouver du travail, Bernard, 53 ans, décide de placarder une affiche immense au bord d’une nationale avec pour slogan, « cadre audacieux cherche entreprise même profil ». L’idée est relayée dans les médias. Eric : après trente ans de carrière comme chauffeur routier, Eric perd son emploi et se retrouve sans indemnités chômage. Pour rembourser les crédits, Eric doit vendre des meubles et s’inscrire aux Restos du Cœur. Un documentaire de Jean-Charles Doria, Productions Tony Comiti.