L’adolescence, une période tumultueuse, met souvent à l’épreuve parents et enfants. À l’âge de 14 ans, Gwenaëlle a coupé le lien avec sa mère, tandis que Corentin, du même âge, manifeste de la violence envers son petit frère et sa mère. Un éducateur spécialisé a été sollicité pour les aider. Le père de Malek, âgé de 16 ans, a pris la décision de l’envoyer en pension dans l’espoir d’améliorer son comportement. Pour Eléa, 18 ans, cette distance a été bénéfique, lui permettant de retrouver un peu de sérénité en internat.