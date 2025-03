Documentaire

Depuis 2015, la France subit une vague d’attentats sans précédent et les Français ont dû s’habituer à vivre sous la menace terroriste. Mais pour ceux qui ont été plongés au cœur même de ces attaques, le traumatisme reste bien présent. Les femmes et les hommes qu’Olivier Delacroix a rencontrés se battent courageusement, mais pour ces survivants la vie n’a plus jamais été la même. Le souvenir de ce qu’ils ont vécu reste une plaie ouverte, même des années après. Trois mois après les attentats perpétrés contre la rédaction de Charlie Hebdo, Laurence, David et leur fils Enzo ont embarqué pour une croisière en Méditerranée. Leur vie a basculé lorsque des terroristes ont fait irruption dans le musée du Bardo à Tunis, faisant 24 morts et 45 blessés, parmi lesquels Laurence, qui a reçu deux balles de Kalachnikov…

Jean-Luc est manutentionnaire à l’Hyper Cacher de Vincennes lorsque le 9 janvier 2015 un homme puissamment armé prend en otage les employés et les clients du magasin. Pendant plus de quatre heures, il assiste impuissant au carnage opéré par le terroriste et à l’agonie de plusieurs otages. Un traumatisme qu’il peine toujours à surmonter. Pour faire plaisir à leur petit Yanis âgé de quatre ans, Samira et Mickaël l’ont emmené assister au feu d’artifice sur la Promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Yanis a perdu la vie ce soir-là, quand un camion a foncé dans la foule, tuant 86 personnes. Après ce drame, le couple a trouvé la force de continuer à avancer, avec un courage qui force le respect. Photographe pour la presse musicale, Marion se trouve au Bataclan lors de l’attentat du 13 novembre 2015. Au milieu de cette tuerie, elle reçoit une balle dans le dos. Depuis, Marion met un point d’honneur à continuer à vivre normalement, même si le choc qu’elle a vécu ce soir-là la rattrape régulièrement.