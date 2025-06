Documentaire

Léa, Martin, Ana, Benjamin, Charlotte, Hamza ont entre 20 et 26 ans. L’âge où l’on se cherche un avenir. Pendant un an, le réalisateur a filmé des jeunes de tous les milieux, aux quatre coins de la France, qui cherchent un emploi, tentent de créer leur entreprise, ou de décrocher un diplôme tout en travaillant. Au-delà de leurs galères et de leurs tentatives pour se bricoler un avenir, ils évoquent sans filtre, le fossé de plus en plus profond qui les sépare des générations précédentes, du monde de l’entreprise, du vieux monde…

Un documentaire de Jean-Charles Doria.