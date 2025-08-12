Documentaire

En 15 ans, le nombre de couples ayant fait une demande d’adoption a doublé en Europe. Pourtant, pour certains enfants, les chances de trouver un parent adoptif restent minimes.

Alors en Grande Bretagne, David Akinsanya a créé un programme unique en son genre pour préparer des parents à adopter un de ces enfants en les aidant à surmonter leurs préjugés.

Objectif : permettre à quelques 4000 enfants en attente d’un foyer de trouver des parents adoptifs.

Cathy et Richard, mariés depuis dix ans, ont accepté d’intégrer ce programme.

Mais leur combat pour agrandir leur famille va s’avérer plus complexe que prévu.