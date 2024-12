Documentaire

Nous plongeons dans le dédale du sentiment amoureux et de ses contradictions, en prenant pour point de départ l’histoire de ceux qui ont connu une situation très singulière : ils devaient se marier, et au dernier moment, ils ont dit (ou entendu l’autre dire) « non ». Culpabilité et amour, sexe et trahison, blessure narcissique et honneur retrouvé, mesquinerie et grandeur d’âme, engagement et inconstance : tous les sentiments humains (nobles ou un peu moins) sont convoqués ici pour raconter cette aventure éperdument humaine.

Victimes ou bourreaux, ils ont été contraints d’explorer en eux-mêmes ce qu’ils attendaient de l’autre, ce qu’ils attendaient de l’amour. Un documentaire écrit et réalisé par Laurent Fléchaire et François Bordes