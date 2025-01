Documentaire

Valérie et Martin, parents de six enfants issus de précédentes unions, partent en vacances en Espagne avec l’espoir de vivre une expérience apaisée. Entre des jumeaux pleins d’énergie et des aînés au caractère affirmé, le couple jongle avec les tensions et les moments de complicité. Leur objectif : surmonter les défis pour renforcer les liens familiaux et créer des souvenirs mémorables.