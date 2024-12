Documentaire

Un coup de frein un peu brusque qui dégénère en échange d’insultes, voire en empoignade… Autrefois, on s’en tenait à une bordée d’injures. Mais aujourd’hui, le spectacle d’automobilistes qui en viennent aux mains est devenu tristement banal, et, de plus en plus fréquent selon les policiers et les gendarmes, la violence routière ne cesse d’augmenter. L’été dernier, un fait divers a frappé les esprits : à la suite d’un accrochage sur l’autoroute, les passagers d’une voiture agressent ceux de l’autre véhicule et frappent à mort le conducteur. Comment les automobilistes, parfois de bons pères de famille, en viennent-ils à « péter les plombs » au volant ? Enquête sur la montée des incivilités au volant. Documentaire réalisé par Céline Chassé, montage de Julien Mesquite