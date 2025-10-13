Ils ont été condamnés pour violences conjugales et doivent suivre un stage de responsabilisation. Avec des éducateurs, ils s’interrogent pour comprendre comment la violence s’est installée et ils témoignent.
Elle a tout perdu : sa maison, son couple, sa stabilité. Mais pour ses enfants, Élisabeth ne lâche rien....
Dans notre pays, les seniors subissent régulièrement des discriminations liées à leur âge. Pour certains, les aînés seraient inutiles,...
Les écrans ont envahi nos vies à une vitesse fulgurante. Télévisions, smartphones, tablettes, ordinateurs ou consoles… ils sont devenus...
La généalogie ? Qu’est-ce que c’est ? Comment commencer ? Pourquoi continuer ? Quels sont les secrets ou les...
Franck Ramus, membre du Conseil scientifique de l’éducation nationale, directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique...
Au fil des décennies, la notion de couple a profondément évolué. Jadis fondée sur la complémentarité et la dépendance...
Trois familles XXL, trois choix de vie : campagne, adoption et traditions. Découvrez comment elles parient sur l’avenir malgré...
À l’heure où l’État dit vouloir en finir avec les mauvais payeurs de pensions alimentaires, le magazine de TF1...
Que se passe-t-il au camp de réfugiés de Grande-Synthe ? Le collectif Aidons les réfugiés – Brest s’est rendu au...
Aurore et Manon, 17 ans, vivent depuis toujours une relation très fusionnelle. Elles sont dans la même classe, partagent...
Difficile de garder son calme face à la colère de nos chers enfants
Vieux de 40 ans, l’hôpital de Mama’o à Tahiti en Polynésie française va être détruit pour un « hôpital...
Lorsque l’on découvre que son enfant n’est pas biologiquement le sien, cela peut être un choc émotionnel intense, une...
Avec leur fils ou leur fille, leurs rapports sont fusionnels ou électriques. Notre équipe présente trois reportages sur les...
Plus d’un couple français sur trois se sépare. Même si le divorce s’est aujourd’hui banalisé, comment l’éclatement de la...
Une jeune Américaine fait appel à une mère porteuse indienne pour avoir des jumeaux. Elle est ravie de rencontrer...
Depuis le décès de leur maman, ces deux jeunes filles se retrouvent dans l’obligation d’aller vivre chez leur père....
Isaline, 14 ans, s’occupe seule de sa mère handicapée depuis que son père est parti. Elle est animée par...
Victimes du chômage ou condamnés aux petits boulots, un tiers des Européens, actifs et retraités, vivent dans une insécurité...
Documentaire sur les occupations éphémères du quartier de la Chapelle (Paris). Arrière-Cour 93, Jardin d’Alice, Ecobox, Théâtre de Verre,...
