Documentaire

Maintien à domicile, accueil chez soi, placement en maison de retraite ou hôpital de jour : des solutions existent pour le troisième âge mais elles sont souvent compliquées à mettre en œuvre pour l’entourage, faute de structures d’accueil, de moyens ou simplement de temps à consacrer à nos aînés. Une épreuve que vont traverser de plus en plus de familles ; les personnes âgées représentent déjà 20 % de la population (elles seront 30 % en 2025). Ce documentaire racontera au plus près les difficultés de plusieurs familles, et les accompagnera dans leurs démarches, leurs doutes et leurs angoisses. Des parcours qui permettront de pointer du doigt le retard français en matière d’accompagnement de nos seniors : manque de structures adaptées, aides insuffisantes pour les aidants familiaux, coût exorbitant des maisons de retraites…. Un documentaire de Sophie Romillat. Productions Tony Comiti.