C’est l’histoire de deux frères marquisiens de l’île de Ua Pou, Pascal, l’aîné de deux ans et Jean-philippe. Le premier sera adopté par la famille du gendarme de Ua Pou et partira pour la Bretagne à l’âge de deux ans. Il travaillera pour le Ministère de la Défense, puis reviendra définitivement sur son île 25 ans plus tard, retrouver sa famille naturelle, le second souffre d’un phobie pathologique de la mer et des bateaux, mais est aujourd’hui capitaine de goélette et a retrouvé son frère dont on lui parlait tant. Cette histoire est une sorte de parabole sur la quête identitaire, sur l’adoption et les problèmes qu’elle pose et ceux qu’elle résout, sur la séparation puis les retrouvailles. Un documentaire de Jacques Navarro-Rovira.