Documentaire

C’est un paradoxe : alors que 23 000 familles cherchent à adopter en France et que les filières étrangères se tarissent, des milliers d’enfants sans famille restent en souffrance. Car les couples qui veulent adopter sont souvent très exigeants : ils veulent des bébés en bonne santé, et précisent parfois jusqu’à la couleur des cheveux et des yeux… Ils veulent également des enfants qui n’ont plus aucun lien avec leur famille biologique. Que faire alors de ces garçons et filles d’une dizaine d’années ou plus, marqués par une histoire douloureuse, et dont personne ne veut ? De nouvelles procédures facilitant leur adoption sont à l’étude. Documentaire réalisé par C. Denavarre, L. Djitli Patrick Spica Productions