Certains ont été conçus comme des enfants uniques, d’autres sont seuls sans frère ni sœur car les parents se...
Elle renonce à sa vie amoureuse pour devenir la nounou des ultra-riches.
La colère de l’enfant, un petit documentaire pour bébé et enfant de crèche et maternelle.
François, jeune papa soulagé de partir au bureau.
L’évolution de la relation mère-enfant constitue un processus psychologique et physiologique fascinant, débutant bien avant la naissance pour s’étendre...
Le Coming Out, une descente aux enfers pour certains…
En France 900 000 parents attendent une pension alimentaire chaque mois afin de subvenir aux besoins d’1,5 million d’enfants....
Après un flirt au lycée, Pierre retrouve la trace d’Odile grâce à internet.
Laëtitia est mère de deux enfants et dirige sa propre clinique vétérinaire. Et elle ne parvient plus à tout...
Au collège Lucie Aubrac, dans un quartier populaire de Tourcoing, chaque année est mise en place une « classe...
Ces ados vont partir en vacances entre copains pour la première fois. Direction le camping dans le sud ouest...
Delphine est la maman de 5 enfants et comme 4 000 familles en France aujourd’hui, elle pratique l’instruction en...
La caisse d’allocations familiales a les pleins pouvoirs pour traquer les mauvais payeurs. À Toulouse, un service est entièrement...
Il y a un an, Valentin a été diagnostiqué enfant précoce. Un énorme soulagement pour lui car il pensait...
Avec ses 4 filles, Sylvie galère à joindre les deux bouts
Enfants de sourds est un documentaire qui interroge le rapport au langage, au son, au silence et au mouvement...
Ces incompréhensions sont courantes dans le couple. Si elles se répètent sans cesse, elles peuvent être à l’origine d’un...
A 24 ans, Christina est une jeune fille comblée. Dans quelques jours, elle va enfin réaliser son rêve le...
Elles sont veuves et enfin libres…
En France, au centre de Bron, Julie a commencé un stage dans un restaurant. Elle découvre le difficile monde...
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