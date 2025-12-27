Entre les réseaux sociaux, les webcams, le slam et les vêtements branchés, les nouvelles mamies sont de plus en plus tendances ! Et oui, marre de l’image cliché des grands mères avec un look classique ! Elles ont décidé d’être jeunes et elles l’assument ! Elle risquent même bientôt de nous faire passer pour des ringards… Nous allons suivre Michelle, 76 ans qui ne peut plus se passer de chater avec sa petite fille sur facebook puis trois octogénaires qui slament comme Grand Corps Malade…
Un documentaire de Sophie Hartpence