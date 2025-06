Conférence

Sur le continent africain, berceau de l’humanité, les interactions entre humains et félins sont vieilles de plusieurs millions d’années. Admirés pour leur force et majesté, et tout autant redoutés pour leur férocité, ils occupent une place majeure dans les cultures et arts traditionnels africains. La diversité iconographique des représentations sur les statues, parures et masques témoigne de leur importance symbolique, et plus particulièrement de celle des panthères et léopards dans de nombreuses sociétés africaines.

Quelle est la place accordée aux félins dans les cultures africaines ? Sous quels traits et aspects sont-ils représentés ? L’étude anthropologique de ces nombreux témoignages permet d’apporter des interprétations passionnantes sur le lien unissant humains et félins à travers le continent africain.