Conférence

Comment l’intelligence artificielle et les avancées scientifiques transforment-elles le monde du musée, de l’art et du patrimoine ? Gilles Pécout, historien et président de la Bibliothèque nationale de France, Maguy Jaber, enseignante-chercheuse au Laboratoire d’archéologie moléculaire et structurale (CNRS/Sorbonne Université), et Xavier Rey, directeur du Musée national d’art moderne, partagent leurs visions sur les nouvelles frontières entre culture et technologie.