Documentaire

https://geo.dailymotion.com/player.html?video=x98trvw

Le film examine comment l’IA transforme la création de films, de la génération d’images et de sons à la modélisation de personnages et de décors. Il aborde également les implications éthiques et artistiques de ces technologies, soulevant des questions sur la place de l’humain dans le processus créatif. Ce documentaire offre une perspective approfondie sur les défis et les opportunités que l’IA apporte au cinéma moderne.