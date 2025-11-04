Article

Kling AI , la plateforme créative propulsée par l’intelligence artificielle de Kuaishou Technology, a fait une entrée remarquée au MIPCOM de Cannes, le rendez-vous incontournable des professionnels de la télévision, des acheteurs et des créateurs de contenus innovants. La plateforme y a présenté une sélection captivante de courts-métrages réalisés par des créateurs du monde entier, illustrant le potentiel révolutionnaire de l’intelligence artificielle dans la production audiovisuelle.

Organisé chaque année au Palais des Festivals, le MIPCOM Cannes réunit plus de 12 000 professionnels du secteur issus de plus de 100 pays, parmi lesquels figurent les principaux acheteurs, sociétés de production, distributeurs et diffuseurs. Ce carrefour stratégique entre ayants droit, plateformes de streaming, grandes marques internationales et acteurs de l’économie des créateurs fait de Cannes un lieu clé pour façonner l’avenir des médias.

Kling AI présente Echo Hunter: A Memory Too Far lors du MIPCOM de Cannes

L’un des temps forts de la présentation de Kling AI au MIPCOM de Cannes a été Echo Hunter: A Memory Too Far, une préquelle novatrice réalisée en collaboration avec le studio créatif américain Phantam X et mise en scène par Kavan Cardoza (connu sous le nom de « Kavan the Kid »). Ce film, interprété par des acteurs réels, dont l’influenceur canado-américain King Bach, a inauguré l’utilisation du nouveau modèle 2.5 Turbo de Kling AI pour générer des scènes complexes et coûteuses, allant de spectaculaires accidents de voiture à des poursuites haletantes.

Le film s’inscrit dans la lignée du succès de Echo Hunter, son prédécesseur, premier film généré par intelligence artificielle à avoir été approuvé par le Screen Actors Guild–American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA). Cette nouvelle préquelle, accompagnée de sa bande-annonce, a déjà enregistré plus de 2,5 millions de vues à l’échelle mondiale sur l’ensemble des plateformes.

« Nous assistons à un changement majeur : les créateurs de contenu n’utilisent plus l’intelligence artificielle pour de simples extraits, mais s’en servent désormais pour développer des séries complètes de propriété intellectuelle, avec le potentiel d’évoluer en projets d’envergure à fort impact », a déclaré Zheru Liu, Responsable des partenariats chez Kling AI.

L’intelligence artificielle au cœur de la narration mondiale

Également présent au MIPCOM, Kling AI a organisé une séance de projection dédiée à dix courts-métrages exceptionnels, sélectionnés parmi plus de 4 600 candidatures reçues dans le cadre de son concours international NextGen Creative Contest. Lancée pour célébrer l’innovation visuelle propulsée par l’intelligence artificielle, cette initiative a attiré des participants issus de 122 pays et régions, en compétition pour une dotation globale de 42 000 dollars et 1,25 million de crédits Kling AI.

Provenant de divers pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord, les dix films finalistes explorent une large palette de thématiques, allant d’expériences humaines intimes à la reconstitution immersive d’épisodes historiques. Ghost Lap, un court-métrage britannique, raconte l’histoire d’un jeune pilote engagé dans une course qui dépasse la simple victoire : il affronte le souvenir de celui qui n’a jamais franchi la ligne d’arrivée. Lost & Found, réalisé en Pologne, offre quant à lui une plongée poignante dans l’univers d’un garçon égaré dans les mondes immersifs nés de son imagination.

Les lauréats du concours seront annoncés le 18 octobre. Leurs œuvres seront mises à l’honneur lors d’un événement exclusif organisé par Kling AI dans le cadre du Festival international du film de Tokyo.

Façonner l’avenir au MIP Innovation Lab

Témoignant de l’adoption croissante de l’intelligence artificielle dans l’industrie, le tout nouveau MIP Innovation Lab a été conçu comme un espace dédié à l’intersection entre contenus, technologies et comportements des audiences. Kling AI y a pris part à des discussions aux côtés de grands acteurs du secteur, tels que Luma AI et Mantis AI, afin d’explorer le potentiel transformateur de l’IA sur l’ensemble de l’écosystème du divertissement.

Kling AI a également réaffirmé son positionnement de leader en mettant en lumière ses collaborations stratégiques. Parmi celles-ci figurent neuf courts-métrages générés par intelligence artificielle et réalisés avec des cinéastes chinois de renom, notamment Jia Zhangke, ainsi que le directeur artistique oscarisé Timmy Yip, salué pour son travail sur Tigre et Dragon.

À l’international, Kling AI s’est associé à des studios d’IA de premier plan, tels que Phantom X, pour donner vie à des projets innovants comme The Variable de Michael Mitchell, OG Prime de S.A.V., ou encore Echo Hunter: A Memory Too Far de Kavan the Kid.

Gennie, un studio de contenu spécialisé dans l’intelligence artificielle générative, dédié exclusivement à la narration documentaire et non fictionnelle, a fait appel à Kling AI pour produire la bande-annonce d’un film également présenté lors du MIPCOM.

« Chez Gennie, nous repoussons constamment les limites du possible en matière de vidéo générative. La technologie de Kling AI nous a permis d’atteindre un nouveau niveau de fidélité visuelle et d’échelle dans nos reconstitutions — elle constitue un élément clé dans notre transformation de la production télévisuelle factuelle vers un modèle plus rapide, plus intelligent et plus cinématographique », a déclaré Max Einhorn, PDG et cofondateur de Gennie.

Zheru Liu, Responsable des partenariats chez Kling AI , a ajouté : « L’avenir de la création de contenu repose sur la collaboration, en alliant l’ingéniosité humaine aux vastes capacités de l’IA. Notre présence au MIPCOM illustre notre engagement à offrir aux créateurs du monde entier les moyens de raconter leurs histoires de manière inédite. »

