Ressources Dans la même catégorie

Podcast Quentin Tarantino, du sang et des truands Cinévore fasciné par l’hémoglobine, Quentin Tarantino écrit des films depuis son adolescence. Derrière ce nom à consonance italienne se...

Podcast Brigitte Bardot : à l’origine d’une icône mondiale Brigitte Bardot s’est éteinte à Saint-Tropez, dans la matinée du dimanche 28 décembre à l’âge de 91 ans. Avec...

Documentaire Marlon Brando et Elia Kazan – Légendes du Cinéma Retour sur une collaboration qui a abouti à trois chefs d’oeuvre du cinéma américain : «Un Tramway nommé désir»,...

Conférence Marilyn en noir et blond Septembre 1954. Dans la chaleur de l’été new-yorkais, une robe blanche se déploie en corolle au-dessus d’une bouche de...

Conférence La représentation des noir.e.s dans le cinéma français Cette conférence propose un focus sur la représentation dominante des populations noires dans l’actuel cinéma français de fiction. Nous...

Documentaire Ouganda : le cinéma du bidonville C’est dans un bidonville de Kampala, qu’un studio de fortune bouscule toutes les normes du cinéma. Avec des budgets...

Article 4 infos insolites sur les films Harry Potter Si vous êtes un fan de l’univers de Harry Potter, vous pensez peut-être tout connaître sur les aventures du...

Documentaire Des Bronzés au Père Noël Documentaire sur la formation du Splendid, de leur débuts jusqu’aux films mythiques »Le Père Noël est une ordure » et...

Documentaire Claudia Cardinale, la créature du secret Claudia Cardinale, un destin : comment une jeune Tunisoise sauvage et garçon manqué devint sans le vouloir une grande...

Documentaire Comment Hollywood est devenu berceau du cinéma ? Comment ce petit quartier de Los Angeles est devenu berceau de l’industrie du cinéma Américain et fait rêver le...

Documentaire Natalie Portman, bienveillante et généreuse Natalie Portman est une actrice, productrice et réalisatrice israélo-américaine. Elle fait ses débuts au cinéma en 1993, à douze...

Documentaire Steven Spielberg en 9 minutes Profitons de la sortie récente d’Indiana Jones et le Cadran de la destinée pour réviser notre petit Steven Spielberg...

Documentaire Marcello Mastroianni, l’Italien idéal Formé par Visconti et devenu acteur emblématique dans les belles années de Cinecittà, il a connu la gloire avec...

Documentaire La vraie vie de Vanessa Paradis Adulée puis détestée, comment la baby doll de « Jox le taxi » est-elle devenue une icône de la chanson, du...

Documentaire Alexandre Trauner : le génie des décors inoubliables Plongez dans l’envers des décors du cinéma à travers la vie de l’un des plus grands chef-décorateurs du siècle...

Documentaire Star Trek – True Stories « Star Trek » n’a pas connu un succès immédiat. Lancée sur la chaîne NBC en 1966, les audiences ne sont...