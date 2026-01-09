Actrice hors norme, pionnière du vedettariat et muse de son temps, Sarah Bernhardt a incarné la grandeur du théâtre français. De ses triomphes à Paris à ses tournées planétaires, Franck Ferrand nous plonge dans la vie tumultueuse de cette femme libre et passionnée. Un portrait vibrant d’une icône qui a marqué l’histoire de la scène et de l’émancipation artistique.