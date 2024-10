Documentaire

Johnny Depp est un acteur, réalisateur, guitariste, chanteur, scénariste et producteur de cinéma américain, né le 9 juin 1963 à Owensboro (Kentucky).

Il devient célèbre dans les années 1980 avec son rôle dans la série télévisée 21 Jump Street que lui offre le célèbre producteur Stephen J. Cannell et dans Les Griffes de la nuit. Il se consacre ensuite principalement à l’interprétation de personnages originaux et excentriques tels qu’Edward dans Edward aux mains d’argent, Raoul Duke (alter ego de l’écrivain Hunter S. Thompson) dans Las Vegas Parano, Ichabod Crane dans Sleepy Hollow, Capitaine Jack Sparrow dans la saga Pirates des Caraïbes, le Chapelier fou dans Alice au pays des merveilles et Barnabas Collins dans Dark Shadows. Il a également interprété des personnages réels comme Ed Wood dans le film du même nom, Joseph D. Pistone dans Donnie Brasco, George Jung dans Blow et John Dillinger dans Public Enemies. Il incarne également Tonto dans Lone Ranger, naissance d’un héros et est choisi pour incarner Gellert Grindelwald, mage noir de l’univers de J. K. Rowling, notamment dans le deuxième film de la saga des Animaux fantastiques.