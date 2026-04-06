La rencontre de ces deux hommes donna au cinéma ce détective si maladroit et si célèbre dont les répliques sont devenues immortelles. Fruit du hasard, leur collaboration se transforma en véritable amitié. Comédien extravagant, aussi bien par son mode de vie que par son humour, Peter Sellers, n’était jamais aussi bon que lorsqu’il était dirigé par un metteur en scène de talent. Sous l’autorité d’un Blake Edwards, il était même capable de génie. Leurs films possèdent ce rare privilège d’apporter au spectateur, en même temps que le divertissement et le rire, une vibrante et sensible peinture de la condition humaine.

Un documentaire de Laurent Préyale