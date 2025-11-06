Documentaire

Billy Bob Thorntonest un acteur, réalisateur, scénariste, producteur et musicien américain.

Après un début de carrière dans des seconds rôles au cinéma, il écrit et réalise Sling Blade en 1996 qui lui vaut l’Oscar du meilleur scénario adapté et une nomination à celui du meilleur acteur. Dans les années 2000, il est remarqué dans des films aussi divers que À l’ombre de la haine, The Barber, Bandits ou Bad Santa.

En 2014, pour la série Fargo, il remporte pour son rôle de Lorne Malvo le Golden Globe du meilleur acteur et est nommé à l’Emmy Award dans la même catégorie.