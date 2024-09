Podcast



Le 22 janvier 2008, à quelques mois à peine de la sortie en salles aux États-Unis de The Dark Knight de Christopher Nolan, Heath Ledger s’apprête à marquer à vie le cinéma avec son rôle du Joker. Mais ce jour-là, l’acteur de 28 ans est retrouvé mort étendu sur le sol. À ses côtés un cocktail mortel : un tube de somnifères et d’autres médicaments contre l’angoisse, la dépression et la grippe… Hollywood et le monde du cinéma sont sous le choc. Accident ou suicide ? Le mystère persiste toujours aujourd’hui.

Retour sur un acteur surdoué parti beaucoup trop tôt.