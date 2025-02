Documentaire

Charlie Chaplin, l’icône intemporelle du cinéma, a conquis le monde avec son personnage inoubliable de vagabond. Né dans la misère des bas-fonds londoniens, il deviendra l’un des hommes les plus célèbres et influents d’Hollywood, avant d’en être banni.À travers ses chefs-d’œuvre visionnaires, il a dénoncé les injustices de son époque, défiant les plus puissants, de Hoover à Hitler. Exilé, adulé, controversé, Chaplin a marqué le XXe siècle.Ce documentaire explore son génie, son combat et son héritage, avec des témoignages de proches et de grands noms du cinéma, offrant un voyage fascinant dans l’histoire et la légende.

Réalisation : Frédéric Martin et Anne Le Boulc’h

Ecrit par Laurent Delahousse et Laurent Seksik

Avec Albert Dupontel