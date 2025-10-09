Documentaire

George Clooney est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, né le 6 mai 1961 à Lexington (Kentucky).

Il devient célèbre grâce à son rôle du docteur Doug Ross dans la série télévisée Urgences. Depuis, il mène une importante carrière au cinéma à travers Ocean’s Eleven, Confessions d’un homme dangereux, Good Night and Good Luck et Syriana (qui lui a valu l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle). En 2013, il interprète également le 1er rôle masculin dans le film Gravity, qui reçoit 7 Oscars l’année suivante.

Il a été nommé huit fois aux Oscars dans six catégories différentes (trois fois dans la catégorie meilleur acteur, une fois dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle, une fois dans la catégorie meilleur film, une fois dans la catégorie meilleur réalisateur, une fois dans la catégorie meilleur scénario original et enfin une fois dans la catégorie meilleur scénario adapté), un record qu’il partage avec Walt Disney et Alfonso Cuarón, pour deux récompenses en 2006 pour le film Syriana qui lui a valu l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et en 2013 pour le film Argo qui lui a valu l’Oscar du meilleur film. Et il est avec Brad Pitt, l’un des deux seuls acteurs à avoir remporté les Oscars du meilleur acteur dans un second rôle et du meilleur film1.

Son nom est souvent associé à celui du réalisateur Steven Soderbergh avec qui il tourne six films, ainsi qu’à celui des frères Coen, sous la direction desquels il participe à quatre films (série des « idiots », avec, dans l’ordre : O’Brother en 2000, Intolérable Cruauté en 2003, Burn After Reading en 2008 et Ave, César ! en 2016). Il est classé vingt-troisième plus importante personnalité du monde par le journal Time en 2008.