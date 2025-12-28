Cette conférence propose un focus sur la représentation dominante des populations noires dans l’actuel cinéma français de fiction. Nous faisons un tour d’horizon sur les origines du cinématographe, et sur ses différents courants esthétiques ayant façonné « le Corps Noir », à partir d’une lecture historique, esthétique et politique. Nous nous concentrons ensuite sur la projection symbolique du public français noir non seulement sur le cinéma états-unien, mais également sur le continent africain grâce à l’entremise d’une vision francophone panafricaine du monde. Cette intervention a pour finalité d’ouvrir des pistes de réflexion et d’action quant aux nouvelles perspectives susceptibles d’intensifier la visibilité de nos Regards Noirs en milieu français et francophone.