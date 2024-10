Hollywood est la plus grande machine à fabriquer de l’ennemi dans un pays. Sans ministère de l’Education nationale et...

S’inspirant d’un combat de 1975, entre Mohammed Ali et Chuck Wepner, un boxeur non professionnel, Sylvester Stallone a eu...

Un éclairant portrait du plus célèbre romancier américain de la littérature populaire, Stephen King, roi du fantastique et de...

Documentaire

Entre France et Amérique, Méliès et punk, récup et utopie, et avec le renfort d’une pléiade de stars mondiales...