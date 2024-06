Documentaire



C’est une figure familière des Français : regard expressif, bouille ronde, voix grave, nature généreuse, caractère entier. Bernard Blier est « une gueule » de cinéma. Avec 180 films et une trentaine de pièces de théâtre, il s’est taillé une place solide dans le paysage artistique… Né le 11 janvier 1916 à Buenos Aires, en Argentine, il s’est élevé au rang des acteurs les plus respectés de sa génération. Sa carrière, riche et variée, s’étend sur près de cinq décennies et couvre une gamme impressionnante de rôles, depuis les comédies légères jusqu’aux drames intenses.

Blier a débuté sa carrière dans les années 1930, mais c’est dans les années 1950 et 1960 qu’il a atteint son apogée. Sa capacité à incarner une vaste palette de personnages, allant du père de famille bourru au bandit rusé, lui a valu une reconnaissance tant du public que de ses pairs. Son jeu d’acteur subtil et sa capacité à nuancer ses interprétations ont marqué plusieurs générations de spectateurs.

Parmi ses collaborations notables, on compte ses rôles mémorables aux côtés de grandes figures du cinéma français comme Louis de Funès, Jean Gabin, et Lino Ventura. Sa présence à l’écran était toujours marquée par une intensité et une profondeur qui captivaient l’attention, même dans des seconds rôles où il volait souvent la vedette.

L’éclectisme de sa filmographie est impressionnant, naviguant habilement entre la comédie et le drame avec une aisance déconcertante. Il a su travailler avec les plus grands réalisateurs français de son époque, contribuant ainsi à façonner certains des films les plus emblématiques du cinéma hexagonal.

Au-delà de ses talents d’acteur, Bernard Blier était également un homme d’esprit et un conteur hors pair. Ses interviews et ses mémoires révèlent un homme passionné par son métier, mais aussi profondément engagé dans les débats culturels de son temps. Son sens de l’humour, parfois caustique, ajoutait une dimension supplémentaire à sa personnalité déjà complexe.

À la fin des années 1980, Bernard Blier se retire progressivement du devant de la scène, bien que son impact sur le cinéma français demeure indéniable. Sa filmographie impressionnante continue d’être redécouverte et appréciée par de nouveaux publics, témoignant de son talent intemporel et de sa contribution durable à l’histoire du cinéma.

Bernard Blier s’est éteint le 29 mars 1989 à Saint-Cloud, laissant derrière lui un héritage cinématographique riche et varié.

Un film de Alexis de La Fontaine 2017

Sur une idée originale de Laurent Delahousse

Une production Magnéto