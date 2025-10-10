Documentaire

Nicolas Kim Coppola est un acteur, réalisateur et producteur de cinéma américain né le 7 janvier 1964 à Long Beach (Californie).

Révélé avec Birdy d’Alan Parker (1985) et par les films d’auteur Arizona Junior de Joel et Ethan Coen, Sailor et Lula de David Lynch et Leaving Las Vegas de Mike Figgis (qui lui a valu l’Oscar du meilleur acteur), il enchaîne avec des films d’action comme Rock, Volte-face et 60 secondes chrono.

Il confirme par des collaborations avec des grands cinéastes : les thrillers Snake Eyes, de Brian De Palma (1998) et À tombeau ouvert, de Martin Scorsese (1999), les comédies dramatiques Adaptation, de Spike Jonze (2002), Les Associés, de Ridley Scott (2004), et Lord of War, d’Andrew Niccol (2005), ou encore le polar crépusculaire Bad Lieutenant : Escale à La Nouvelle-Orléans (2009), de Werner Herzog.

Parallèlement, il est choisi pour incarner les héros de deux franchises hollywoodiennes : Benjamin Gates en 2004 et 2008 puis le Ghost Rider en 2007 et 2012.