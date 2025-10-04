Documentaire

Denzel Washington est un acteur, réalisateur et producteur de cinéma américain né le 28 décembre 1954 à Mount Vernon (État de New York).

Il est l’un des membres les plus emblématiques de la génération des acteurs d’origine afro-américaine masculins – avec Eddie Murphy, Morgan Freeman, Samuel L. Jackson, Wesley Snipes, Forest Whitaker, Laurence Fishburne, Will Smith, Martin Lawrence ou Jamie Foxx – à être parvenu à se faire une place dans le cinéma hollywoodien à la fin du XXe siècle. Marchant dans les pas de Sidney Poitier, il s’est engagé contre le racisme anti-noir dans ses films, notamment dans Malcolm X réalisé par son ami Spike Lee, dans Hurricane Carter ou dans Le Plus Beau des combats. Il s’est engagé aussi dans d’autres luttes pour la justice et la tolérance à l’égard des minorités, les homosexuels par exemple dans Philadelphia de Jonathan Demme. Mais il a également joué dans des films d’autres registres, des thrillers en particulier, notamment à cinq reprises sous la direction de Tony Scott (USS Alabama, Man on fire, etc.) et plusieurs fois sous la direction d’Antoine Fuqua (Training Day, Equalizer, etc.).