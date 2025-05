Podcast

Pommettes hautes, yeux hypnotiques et lèvres charnues non siliconées, le visage d’Angelina Jolie incarne la réussite à l’américaine. Malgré une carrière remarquable, ses engagements humanitaires à gogo et ses déboires amoureux, la Californienne se voit coller l’étiquette d’une déesse céleste, froide et inaccessible. Le tout sur fond de misogynie larvée.