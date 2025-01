Documentaire

Documents inédits ou rares , extraits de films et entretiens avec de fins connaisseurs de Chaplin recomposent ce moment fondateur d’une existence entrée dans la légende. Serge Bromberg et Éric Lange font revivre la naissance d’une icône dont la simple silhouette résume à elle seule le cinéma dans ce qu’il a de plus lumineux, de plus émouvant et de plus inventif.