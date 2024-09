Documentaire



Plongez dans l’envers des décors du cinéma à travers la vie de l’un des plus grands chef-décorateurs du siècle passé : Alexandre Trauner. Les archives inédites de ce dernier nous révèlent les secrets de fabrication des décors aussi prestigieux que ceux de « Quai des brumes », « Les enfant du paradis » avec Carné et Prévert, « Hôtel du nord », « Coup de torchon », mais aussi en passant par Hollywood, des films d’Orson Welles, de Billy Wilder, de John Huston et bien d’autres. Un enchantement visuel nourri par la voix d’Alexandre Trauner et le témoignage des cinéastes qui l’ont connu dont Bertrand Tavernier et Jean-Pierre Jeunet.

Réalisation: Vincent Dumesnil