Documentaire



Alors que de plus en plus de faits divers sont transposés au cinéma, les protagonistes des affaires abordées et les créateurs qui s’en inspirent témoignent. Les faits divers ont depuis toujours inspiré le cinéma. Comment ceux dont c’est l’histoire, ou celle d’un proche, vivent-ils cette mise en fiction ? Ce documentaire donne la parole aux protagonistes des affaires abordées et explore du côté des créateurs ce qui les a conduits à les raconter. Les avocats Jacques Vergès et Georges Kiejman, les anciens prévenus Omar Raddad et Alain Marécaux, les acteurs Sami Bouajila, Roschdy Zem ou encore Jérémie Renier, mais aussi des producteurs et des écrivains témoignent. Le cinéma français, qui s’était jusqu’alors peu illustré en la manière, s’intéresse à son tour aux adaptations d’affaires criminelles.

Première diffusion : 12/09/2012

Un reportage de Lebrun Vincent