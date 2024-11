Documentaire

Anthony Hopkins est un acteur, réalisateur, producteur, scénariste et compositeur britannique naturalisé américain.

Figure majeure du cinéma britannique et américain, il est surtout connu pour son interprétation du psychopathe cannibale, le Dr Hannibal Lecter, dans le film Le Silence des agneaux (1991), récompensée par le BAFTA et l’Oscar du meilleur acteur. Il reprend le rôle dans la suite Hannibal (2001) et le prélude Dragon rouge (2002).

Son interprétation d’Anthony, vieil homme perdant peu à peu la mémoire et le contrôle de sa vie, dans The Father (2020), lui vaut un second Oscar du meilleur acteur. Il est à ce jour l’acteur le plus âgé à avoir reçu cette récompense. Hopkins est connu pour être un acteur caméléon, capable de se fondre dans une variété de personnages ; il est réputé pour ses interprétations de nombreuses figures historiques et littéraires controversées, ainsi que pour ses rôles de méchant au cinéma ou à la télévision.

Anthony Hopkins tourne sous la direction de réalisateurs d’une grande renommée tels que David Lynch, Michael Cimino, Jonathan Demme, Ridley Scott, Francis Ford Coppola, James Ivory, Steven Spielberg, Woody Allen, Robert Zemeckis, Robert Wise, Joe Johnston et Michael Bay.