Ressources Dans la même catégorie

Podcast Pourquoi les sièges sont-ils souvent rouges au cinéma ? Dans l’imaginaire collectif, les salles obscures sont presque toujours associées à la couleur rouge, que ce soit pour les...

Conférence L’influence du western sur le cinéma québécois Le western, genre emblématique du cinéma américain, a marqué bien au-delà des frontières de l’Ouest mythique et a trouvé...

Documentaire Romy Schneider, une actrice à fleur de peau Des décennies après sa mort, Romy Schneider reste toujours aussi vivante dans les esprits. Elle était la sensibilité à...

Documentaire Les Cahiers du Cinéma, histoire d’une révolution Le cinéma français a marqué d’une trace indélébile le paysage mondial à plusieurs reprises. La première fois, bien sûr,...

Conférence Le cyberpunk dans l’animation japonaise Sushi Nihiliste accompagné de Jules aborde l’histoire de l’animation japonaise lors d’une conférence sur la thématique cyberpunk.

Conférence Le cinéma américain À travers cette mini conférence, nous évoquerons les films et les dates qui ont jalonné l’histoire des fameux studios...

Conférence Big data : le cinéma avait déjà tout imaginé ! Bien avant que le terme Big Data ne devienne un incontournable des stratégies économiques et technologiques, le cinéma en...

Documentaire Tout sur Sylvester Stallone Ce documentaire revient sur la vie et la carrière de Sylvester Stallone, dont le nom évoque deux des héros...

Documentaire Romy et Alain, les éternels fiancés Alain Delon est décédé le 18 août 2024, plus de 40 après la disparition de Romy Schneider. Jadis fervents...

Documentaire Bruce Lee, le parcours d’un guerrier – partie 1 Bruce Lee est mort en 1973, à l’âge de 33 ans. Une fin prématurée, et passablement mystérieuse, qui propulsa...

Documentaire L’ange blond de Visconti : Björn Andrésen, de l’éphèbe à l’acteur Il a été et sera pour l’éternité le jeune adolescent de « Mort à Venise ». Sacrifié sur l’autel du septième...

Documentaire Godard, seul le cinéma Convaincu que le cinéma pouvait “tout faire”, Jean-Luc Godard, disparu en 2022, incarne à lui seul cet art multiple....

Documentaire A l’ENSAAT Ecole Supérieure Nationale des Arts et Techniques du Théâtre L’ENSATT, l’Ecole Supérieure Nationale des Arts et Techniques du Théâtre, s’est installée à Fourvière. Nous avons suivi un groupe...

Documentaire Anthony Hopkins, le Shakespeare d’Hollywood Anthony Hopkins est un acteur, réalisateur, producteur, scénariste et compositeur britannique naturalisé américain. Figure majeure du cinéma britannique et...

Documentaire Marie-France Pisier, une femme sous influence Icône du cinéma, Marie-France Pisier est une comédienne intellectuelle et féministe engagée. En 1962, François Truffaut, le réalisateur de...

Podcast Qu’est-ce que la nuit américaine ? La nuit américaine est une technique cinématographique utilisée pour simuler une scène nocturne tout en filmant en plein jour....

Documentaire Les lendemains qui chantent En quelques années Benoît Delépine et Gustave Kervern ont réalisé des films qui dessinent les contours d’un univers cohérent,...