A une époque où le rythme & blues n’était joué que par les noirs, Elvis Presley a su prouver que la musique n’avait pas de couleur. Hal Wallis, quand à lui, a produit quelques-uns des chefs-d’œuvre de l’histoire du cinéma… La collaboration entre les deux hommes aura été placée sous le signe de l’argent. Hal Wallis a su déceler dans ce visage boudeur l’image du rebelle qui allait plaire à une génération d’adolescent… Elvis Presley n’a pas seulement été chanteur de rock : il est devenu une star de cinéma figurant parmi les plus rentables des Etats-Unis.
Réalisateur : Laurent Préyale
Cast : Hal Wallis, Elvis Presley