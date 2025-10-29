Documentaire

Jamie Foxx est un acteur, humoriste, musicien et chanteur américain, né le 13 décembre 1967 à Terrell (Texas).

Il est révélé au grand public par trois collaborations avec le cinéaste Michael Mann : Ali (2002), Collatéral (2004) et Miami Vice (2006).

En 2005, il reçoit le Golden Globe et l’Oscar du meilleur acteur pour son incarnation de la légende de la soul Ray Charles dans le film biographique Ray, de Taylor Hackford.

En 2012, il opère un retour au premier plan en tenant le rôle-titre du western Django Unchained, écrit et réalisé par Quentin Tarantino.