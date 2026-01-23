Podcast

La télé des années 90 fut celle des séries américaines à succès. Entre Les Simpson, Friends, Urgences et Seinfeld, il y en avait une qui se démarquait par sa bizarrerie et sa capacité à voir des monstres partout : X-Files. 30 ans plus tard, que reste-t-il de ces 218 épisodes où le complot régnait en maître ?

Thomas Rozec raconte.

Cet épisode a été écrit par Lucie Inland.

Programme B est un podcast de Binge Audio présenté par Thomas Rozec. Un documentaire de Estelle Colas. Production et édition : Charlotte Baix. Générique : François Clos et Thibault Lefranc. Identité sonore Binge Audio : Jean-Benoît Dunckel (musique) et Bonnie El Bokeili (voix). Identité graphique : Sébastien Brothier et Thomas Steffen (Upian). Direction des programmes : Joël Ronez. Direction de la rédaction : David Carzon. Direction générale : Gabrielle Boeri-Charles.

Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite (https://www.audiomeans.fr/politique-de-confidentialite) pour plus d’informations.