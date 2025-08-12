Bien avant que le terme Big Data ne devienne un incontournable des stratégies économiques et technologiques, le cinéma en...
L’intelligence artificielle s’impose aujourd’hui comme un nouvel acteur dans l’univers du cinéma, capable aussi bien d’assister les créateurs que,...
Poésie gothique, humour mordant et amour des marginaux : retour sur les cinq décennies de carrière de Tim Burton,...
Portrait d’une égérie du cinéma des années 1990, au parcours atypique et dont la sensibilité à fleur de peau...
Avec Riley Stearns, les anti-héros reprennent le contrôle de leur vie ! Son style : le « deadpan delivery », des...
Le monde du septième art regorge de trésors cinématographiques qui ont su traverser les époques grâce à leur originalité,...
En 1975, le monde du cinéma a assisté à une révolution avec l’émergence du film « Les dents de la...
Après la Seconde Guerre mondiale, la France redécouvre le cinéma américain. Une génération de jeunes passionnés se réunit autour...
Au pied du massif du Jura, la tranquillité des montagnes est perturbée par le tournage d’un film, dont le...
Maria Halle Berry est une actrice, productrice et ancien mannequin américaine. Elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice...
Sharon Stone est une actrice et productrice de cinéma américaine, née le 10 mars 1958 à Meadville (Pennsylvanie). Après...
Alla Nazimova fut la première femme moderne et libérée d’Hollywood, qui offrit dès 1918 dans sa demeure du 8080...
Éric n’a plus une minute à perdre. Acteur, auteur, réalisateur, il multiplie aujourd’hui les casquettes et les projets. Mais...
Tobey Maguire né le 27 juin 1975 à Santa Monica, en Californie, aux États-Unis, est un acteur et producteur...
Ses rôles et sa présence à l’écran ont fait de Jean Gabin une légende du cinéma français. Ce documentaire...
Une conférence de Arnaud Desplechin et Léa Mysius animée par Mazarine Pingeot.
Cent vingt ans d’histoire du cinéma dans un entrepôt à Paris. Dans les réserves de la Cinémathèque Française où...
» Santa Barbara « , » Côte Ouest « , » Dallas « , » Starsky et Hutch « , ces séries ont...
Salma Hayek née le 2 septembre 1966 à Coatzacoalcos, dans l’État de Veracruz au Mexique, est une actrice, réalisatrice...
A une époque où le rythme & blues n’était joué que par les noirs, Elvis Presley a su prouver...
