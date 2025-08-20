Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le cinéma américain À travers cette mini conférence, nous évoquerons les films et les dates qui ont jalonné l’histoire des fameux studios...

Conférence Big data : le cinéma avait déjà tout imaginé ! Bien avant que le terme Big Data ne devienne un incontournable des stratégies économiques et technologiques, le cinéma en...

Conférence L’intelligence artificielle : assister ou remplacer les cinéastes ? L’intelligence artificielle s’impose aujourd’hui comme un nouvel acteur dans l’univers du cinéma, capable aussi bien d’assister les créateurs que,...

Documentaire Tim Burton : un monstre de cinéma Poésie gothique, humour mordant et amour des marginaux : retour sur les cinq décennies de carrière de Tim Burton,...

Documentaire Winona Ryder, une actrice habitée Portrait d’une égérie du cinéma des années 1990, au parcours atypique et dont la sensibilité à fleur de peau...

Documentaire La SF absurde du réalisateur Riley Stearns Avec Riley Stearns, les anti-héros reprennent le contrôle de leur vie ! Son style : le « deadpan delivery », des...

Article Films : 5 chefs-d’œuvre à (re)découvrir Le monde du septième art regorge de trésors cinématographiques qui ont su traverser les époques grâce à leur originalité,...

Documentaire John Huston – Une âme libre Épris d’aventure, John Huston est entré au panthéon du cinéma avec une poignée de chefs-d’oeuvre, du « Faucon maltais » à...

Documentaire Sous un soleil bleu Daniel Mann revisite les lieux du tournage de « Rambo III », dans le désert du Néguev, « loué » par l’armée israélienne...

Documentaire Cameraperson Depuis vingt-cinq ans, la chef opératrice Kirsten Johnson parcourt le monde aux côtés de réalisateurs de documentaires de renom...

Documentaire Marie Trintignant : l’éclat brisé d’une actrice libre Marie Trintignant, actrice libre et intense, a traversé le cinéma français comme une comète, embrassant des rôles de femmes...

Documentaire Julie Andrews, la mélodie d’une vie Comédienne à la voix cristalline et à la joie de vivre contagieuse, Julie Andrews a enchanté le cinéma et...

Documentaire Les super mamies du showbiz Les « mamies des planches » font de la résistance. Elles s’appellent Annie Cordy et Marthe Mercadier. Elles ont...

Documentaire La part d’ombre de Brigitte Bardot En 2006, 30 ans après sa première expédition, Brigitte Bardot retourne au Canada pour poursuivre sa croisade contre la...

Documentaire Le cinéma de Papa Un fils redécouvre les films auto-produits de son père et les partage avec sa famille. Zadig Productions.

Documentaire Avec ou sans filtre – Eric Fraticelli, alias Pido Éric n’a plus une minute à perdre. Acteur, auteur, réalisateur, il multiplie aujourd’hui les casquettes et les projets. Mais...

Documentaire Jim Carrey : l’Amérique démasquée Pendant plus de deux décennies, Jim Carrey a fait exploser le box-office avec des comédies déjantées à l’humour régressif....