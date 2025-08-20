Parler de Bernanos et l’écran c’est, sans coup férir, évoquer Bernanos à l’écran, évoquer de nouveau Bresson, Mouchette et...
À travers cette mini conférence, nous évoquerons les films et les dates qui ont jalonné l’histoire des fameux studios...
Bien avant que le terme Big Data ne devienne un incontournable des stratégies économiques et technologiques, le cinéma en...
L’intelligence artificielle s’impose aujourd’hui comme un nouvel acteur dans l’univers du cinéma, capable aussi bien d’assister les créateurs que,...
Poésie gothique, humour mordant et amour des marginaux : retour sur les cinq décennies de carrière de Tim Burton,...
Portrait d’une égérie du cinéma des années 1990, au parcours atypique et dont la sensibilité à fleur de peau...
Avec Riley Stearns, les anti-héros reprennent le contrôle de leur vie ! Son style : le « deadpan delivery », des...
Le monde du septième art regorge de trésors cinématographiques qui ont su traverser les époques grâce à leur originalité,...
Épris d’aventure, John Huston est entré au panthéon du cinéma avec une poignée de chefs-d’oeuvre, du « Faucon maltais » à...
Daniel Mann revisite les lieux du tournage de « Rambo III », dans le désert du Néguev, « loué » par l’armée israélienne...
Depuis vingt-cinq ans, la chef opératrice Kirsten Johnson parcourt le monde aux côtés de réalisateurs de documentaires de renom...
Marie Trintignant, actrice libre et intense, a traversé le cinéma français comme une comète, embrassant des rôles de femmes...
Comédienne à la voix cristalline et à la joie de vivre contagieuse, Julie Andrews a enchanté le cinéma et...
« La marche », réalisé par Nabil Ben Yadir en 2013, retrace l’histoire de la marche de Marseille à Paris organisée...
Les « mamies des planches » font de la résistance. Elles s’appellent Annie Cordy et Marthe Mercadier. Elles ont...
En 2006, 30 ans après sa première expédition, Brigitte Bardot retourne au Canada pour poursuivre sa croisade contre la...
Un fils redécouvre les films auto-produits de son père et les partage avec sa famille. Zadig Productions.
Éric n’a plus une minute à perdre. Acteur, auteur, réalisateur, il multiplie aujourd’hui les casquettes et les projets. Mais...
Pendant plus de deux décennies, Jim Carrey a fait exploser le box-office avec des comédies déjantées à l’humour régressif....
Avec ses cheveux en bataille, sa barbe de trois jours et sa moue boudeuse, c’est l’un des acteurs préféré...
