Documentaire

Kevin Spacey est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain.

De formation théâtrale, il est révélé au grand public en 1994 avec Swimming with Sharks puis en 1995 par les thrillers Usual Suspects, de Bryan Singer, et Seven, de David Fincher. Il décroche alors l’Oscar du meilleur second rôle.

Alors spécialisé dans les rôles de personnages tourmentés ou inquiétants, il accède à la consécration en portant le polar L.A. Confidential (1997), de Curtis Hanson, puis la satire American Beauty (1999), de Sam Mendes. Sa performance dans ce dernier film lui vaut l’Oscar du meilleur acteur.

Durant les années 2000, il enchaîne plusieurs échecs critiques. Il retrouve pourtant Bryan Singer en 2006 pour incarner Lex Luthor dans le blockbuster Superman Returns.

À partir de 2013, il est l’acteur principal de la série télévisée House of Cards, qui remporte un grand succès et lui vaut un Golden Globe du meilleur acteur dans une série télévisée dramatique ainsi que deux Screen Actors Guild Award du meilleur acteur dans une série télévisée dramatique.