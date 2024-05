Documentaire

Dans les sillages des autoroutes, Nathalie, 56 ans, se fraye un chemin avec habileté à travers le paysage de métal et d’asphalte. Mais Nathalie est plus qu’une conductrice de poids lourd, elle incarne la résilience et la détermination dans un monde qui, souvent, semble réservé aux hommes.

Son récit évoque les défis et les triomphes d’être une femme dans un domaine dominé par les hommes. Dans un univers où les stéréotypes de genre peuvent être aussi lourds que les cargaisons qu’elle transporte, Nathalie a dû faire face à des préjugés et à des attentes préconçues.