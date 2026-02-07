Documentaire

Charlotte Dekoker a rendez-vous au petit matin pour rencontrer David Monvoisin.

Et si elle voulait absolument le rencontrer, c’est pour vous raconter son histoire. Celle d’une reconversion pour une passion : le pain.

Il va vous expliquer les différentes étapes de la fabrication d’un pain bio et nature.

Une fois le pétrissage terminé, c’est Charlotte Brenugat qui prend le relai. Elle a récemment rejoint l’aventure de la boulangerie, surtout pour la démarche bio et locale. Le blé provient de Loire-Atlantique ou de Vendée. Le moulin qui produit la farine est situé pas très loin, au sud de Nantes.

La fabrication du pain au naturel c’est à la fois riche, complexe et passionnant.

Ensuite Charlotte rencontrera Jean-Marie Le Gall, lui aussi s’est lancé dans l’aventure avec David. Il vous parlera des bienfaits du pain sur la santé et vous expliquera tout sur le gluten.